شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الصينية تهنئ الرئيس السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وإعادة انتخاب الشعب المصري له رئيسًا للبلاد.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين، تهنئة عبر موقعه الرسمي قائلاً: "تهانينا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعادة انتخابه رئيسًا للبلاد".