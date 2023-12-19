شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة تصنيف المراكز البحثية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
و تبنت مصر تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، وسعت وزارة التعليم العالي المصرية خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال لتغذية الصناعات الوطنية، ومتسقاً مع رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية.
أضاف أن هذه المبادرة تأتي بغرض التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بغرض التنافس الدولي.
وتأتي هذه المرتبة المتميزة لمركز البحوث ضمن مجموعة من المراكز البحثية المتخصصة في مجالات عدة في المجالات الطبية والهندسية والزراعية والبيئية، وبعض المراكز التي تجمع هذه التخصصات مجتمعة مما يعزز من المرتبة التصنيفية التي وصل اليها مركز البحوث الزراعية كمتخصص في المجال الزراعي فقط علي مستوي مصر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز