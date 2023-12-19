شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى: وقف قرار الدعوة لعمومية نقابة المحامين المقرر انعقادها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوي لجمعية عمومية لنقابة المحاميين في الدعوى رقم ٧٨/١٨٦٧٦، المقامة من محمد عدلى قدرى، ضد نقيب المحامين.

وطالبت الدعوي، تحديد اقرب جلسة لنظر شق مستعجل والحكم بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة الى الجمعية العمومية العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣ وفى الموضوع بطلان قرار الدعوة لمخالفتة القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين اكتواريين مع الزام المعروض ضده بالدعوة الى الجمعية بشكل صحيح واعداد تقريرين بمعرفة خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.