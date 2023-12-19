شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تبدأ غدا سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة لخريجى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ النيابة الإدارية اعتباراً من غد الأربعاء ، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "حلوان" دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، وذلك وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.
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