شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم غدا رئاسة اجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غدا الأربعاء فعاليات اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، حيث تتسلم رئاستها مصر من دولة قطر. وتستضيف جمهورية مصر العربية أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك على مدار يومى 20 و21 من ديسمبر الجارى، حيث شهدت القاهرة انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين.

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