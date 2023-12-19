شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف الوصول لـ50% بحلول 2026.. تعرف على قطاعات المشروعات الخضراء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروعات الخضراء فى مصر نهج تنتهجة الدولة بكل قطاعاتها منذ سنوات ، ووحدة التنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة ، هى الإدارة المنوط بها دعم هذا القطاع الخاص بالاقتصاد الأخضر والأزرق.

خلال هذا التقرير نرصد اهم المعلومات المرتبطة بهذا القطاع "المشروعات الخضراء"و تعريفها وقطاعاتها وعددها فى مصر .

أولا تعريف المشروعات الخضراء :

المشروعات المؤهلة لحمل هذا الاسم فى ثلاث قطاعات هى كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ؛ و المباني الخضراء، ويأتي تصليف المشروعات الخضراء بأنها هى المشروعات التي تهدف لتقديم منتجات او خدمات أو بدائل صديقة للبيئة ، حيث تساهم في التوجه العالمى للاقتصاد الأخضر وتتماشى مع المعايير القياسية العالمية للبصمة الإيكولوجية أو الكربولية لمنتجاتها، وتكون مشروعات اقتصادية إنتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والإستهلاك المستدام وبالتالي تكون منخفضة الكربون

ثانيا المشروعات الخضراء فى مصر

أعلن اخر تقرير صادر عن وحدة التنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، أنه بلغ عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العلم المالي 2021 حوالى 191 مشروع بتكلفة كلية تصل 447,3 مليار جليه، باعتمادات تبلغ 36,7 مليار جنيه، و تمثل حوالي 15% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، ومن المستهدف زيادتها إلى 30% بخطة علم 2022 - الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2023:2026 و تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% برنامج الثقافة والتجميل وتحسين البيئة.

ومن ابرز مشروعات مصر الخضراء مشروعات الصرف الصحى ومشروعات الطاقة المتجددة ، ومشروعات استخدامات كفاءة استخدامات الطاقة، و الإجراءات المتبعة للحد من كافة مصادر التلوث الناجمة عن المشروع، وكذلك نظم الإدارة المستدامة للمخلفات بانواعها والمسئولية الممتدة للمنتج .

وتعد نسب خلص حجم المخلفات وإعادة الاستخدام والتدوير للوائح الإنتاج سواء مباشرة او بالتعاون مع جهات أخرى ، واستخدام الموارد، إضافة لإجراءات صون التنوع البيولوجي في مراحل الإنتاج، وكذلك الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف، و نسب تخفيض الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري،وكذلك إجراءات التكيف مع التغيرات الإنتاج والتقلبات والعمليات الإنتاجية المتوائمة مع الكفاءة البينية، أو مباديء الاقتصاد الدائري الإيكولوجية المانية طبقا لنوعية المشروع، و نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء ، ونسبة استخدامات الخامات ومواد التعينة القابلة للتحلل او التدوير.

ثالثا قطاعات المشروعات الخضراء

تتضمن المشاريع الخضراء في مصر عدد من أهم القطاعات المعنية في الطاقة البديلة التي تعتمد على الطاقة الشمسية المتوفرة بكثرة، وطاقة الرياح. وقطاع إدارة النفايات، والقطاع النقل المستدام ، و مبادرات صناعة السيارات بالكهرباء وتطوير وتحسين النقل العام فى البلاد العربية والقطاع إدارة الأراضي الذي بها بالآراء العضوية، وإعادة التشجير والغابات والمياه مساند الأسماك ، و إنتاج المحاصيل الرئيسية وتحسين جودة الهواء وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى الطاقة البشرية الفنية الهائلة التي يتميز بها الوطن العربي ويجب العمل على استثمارها .