مُسن ينتحر تحت عجلات مترو فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دون مقدمات أو سابق إنذار، همَّ مسن للتخلص من حياته داخل محطة مترو أنفاق فيصل ملقيًا بنفسه تحت عجلات القطار.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة انتحار داخل محطة مترو أنفاق فيصل اتجاه شبرا الخيمة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن "ماهر.ح." مقيم كفر طهرمس عمره 66 سنة، أقدم على التخلص من حياته تحت عجلات القطار ما أسفر عن مصرعه.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت تفريغ كاميرات مراقبة المحطة وانتظمت حركة القطارات.