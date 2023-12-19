سحابة دخان تغطي وسط البلد.. حريق هائل في محل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
اندلع حريق بمحل تجاري بشارع 26 يوليو وسط القاهرة مساء الثلاثاء.
تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بعقار يحوي محلا تجاريا.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.
تبين بالفحص والمعاينة المبدئية نشوب حريق في محل ملابس جاهزة أسفل عقار بشارع 26 يوليو وسط جهود الدفاع المدني لمحاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر.