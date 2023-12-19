سحابة دخان تغطي وسط البلد.. حريق هائل في محل

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بعقار يحوي محلا تجاريا.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية