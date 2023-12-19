فيديوهات خادشة للحياء.. مباحث الآداب توقع "تيك توكر" في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب القبض على سيدة تبث مقاطع فاضحة عبر "تيوك توك" بأكتوبر.

معلومات وردت أكدتها تحريات العميد محمد حسن رئيس مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بإنشاء سيدة مقيمة دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان حساب عبر تطبيق "تيك توك" وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية.

بتقنين الاجراءات تمكنت مأمورية أشرف عليها العقيد محمد غراب وكيل الإدارة من ضبطها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بحوزتها 3 هواتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على فيديوهات خادشة للحياء خاصة بالمتهمة ومبلغ مالى أقرت أنه من متحصلات بث الفيديوهات.

بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.