طالب يدهس آخر بسيارته ويسلم نفسه للشرطة بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ألقت قوات الشرطة القبض على طالب دهس آخر بالتجمع الأول.
تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول الطريق، اصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته.
وفي أثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه طالب بحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.
بمناقشته أقر أنه في أثناء سيره محل البلاغ اصطدم بالمتوفى أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللاً سبب فراره خوفه من بطش الأهالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.