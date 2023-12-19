طالب يدهس آخر بسيارته ويسلم نفسه للشرطة بالتجمع

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول الطريق، اصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012