"البحوث الزراعية" يحصل على المركز الأول بالشرق الأوسط في التخصصات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، حصول المركز على المرتبة الأولى في التخصصات الزراعية على مستوى مصر والشرق الأوسط، والمركز الرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جميع التخصصات العلمية سواء كانت زراعية أو غير زراعية، وذلك من خلال إعلان نتائج الإصدار الثاني من تصنيف "سيماجو" الإسباني، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 للعام الثاني على التوالي.

وقال سليمان- في بيان اليوم الثلاثاء- إن ذلك يأتي بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي "سيماجو" "السيفير"، حيث تبنت مصر تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة.. مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي سعت خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال لتغذية الصناعات الوطنية، ومتسقا مع رؤية مؤسسة "سيماجو" الدولية المتخصصة في التصنيف لطرح مبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أنه روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة "سيماجو"، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية.. لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي بغرض التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بغرض التنافس الدولي.

وأشار رئيس "البحوث الزراعية" إلى أن هذه المرتبة المتميزة لمركز البحوث تأتي ضمن مجموعة من المراكز البحثية المتخصصة في المجالات الطبية والهندسية والزراعية والبيئية، وبعض المراكز التي تجمع هذه التخصصات مجتمعة، مما يعزز من المرتبة التصنيفية التي وصل إليها مركز البحوث الزراعية كمتخصص في المجال الزراعي فقط على مستوى مصر.

وتوجه الدكتور سليمان بالشكر للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدعمه المستمر لمنظومة البحث العلمي التطبيقي، وكذلك للباحثين بالمركز على جهدهم المتميز الذي ساهم في حصول المركز على هذه المرتبة للعام الثالث على التوالي.