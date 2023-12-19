شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 21 محطة رصد لنوعية المياه والصرف الصناعى موزعة على طول نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح تقرير وزارة البيئة الصادر منذ يومان أنه يتم حاليا العمل على إنشاء خريطة تفاعلية خاصة بملف المياه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارات الصحة والإسكان والموارد المائية والري، بهدف تبادل المعلومات والتدخل السريع، حال وجود أى مصدر من مصادر التلوث.
وأشار تقرير وزارة البيئة، إلى جهود الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية، وتنفيذ الوزارة لخطة المرور الدورى على الموانىء البحرية، وتقييم الوضع البيئى بها، وكذلك تحديد إمكانيات هذه الموانىء فى مواجهة التلوث البحرى، من أجل تقديم المشورة البيئية، إضافة لإعداد التقارير الفنية اللازمة و التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وقطاع النقل البحري.
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