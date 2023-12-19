شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. شبورة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء، شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غد طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج ) 1.5:1 متر) البحر الأحمر: خفيف : معتدل ارتفاع الموج 1.5:1 متر).. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

حازم عمر وفريد زهران ويمامة يهنئون الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذى يثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسي والديمقراطي المصرى، ومشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعى الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

وزارة التموين تطرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 20 جنيها.. صور

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من منتجات البصل وطرح الكيلو بسعر 20 جنيها، بجانب طرح منتجات الفاكهة بفروع الشركات التابعة للوزارة .

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مد المنافذ بمنتجات الخضراوات والفاكهة يوميا ،حيث تتابع الوزارة معدلات الضخ خاصة البصل في إطار الحرص على توفير احتياجات المواطنين من السلع ،كما طرحت الوزارة الطماطم بسعر 10 جنيهات والبطاطس بسعر 20 جنيها والليمون بسعر 16 جنيها.

القضاء الإدارى يقضى بوقف الدعوى لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم ٧٨/١٨٢٣٥ بوقف قرار الـ دعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين.

الدعوى مقامة من:

1: مصطفى شعبان محمد محمود

2: أحمد جمال يحيى يوسف

ضد نقيب المحامين بشأن تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٢/٢٠ وإلزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الأصلية.

أسعار الذهب بالتعاملات المسائية.. الجرام بـ 2940 جنيها لأول مرة

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بحوالي 20 جنيها للمرة الرابعة على التوالي في سوق الصاغة، وجاء صعود الذهب في مصر على خلفية ارتفاع الطلب في الأسواق الآن، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر الآن 2940 جنيها لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب بدون مصنعية

أسعار الذهب الآن

عيار 24 يسجل 3360جنيها.

عيار 21 يسجل 2940 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2520 جنيهات.

وزير الدفاع الأمريكى: جهود مصر وقطر ساعدت على الإفراج عن المحتجزين بغزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن جهود مصر وقطر ساعدت على الإفراج عن المحتجزين بغزة.

أضاف "أوستن" خلال مؤتمر صحفى من العاصمة القطرية الدوحة، أن دعم إمكانيات قاعدة العديد العسكرية الأمريكية سيدعم قواتنا لسنوات قادمة".

أشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن هجمات الحوثيين أثرت بالفعل على الاقتصاد العالمي.

الرئيس الإسرائيلى: مستعدون لهدنة إنسانية أخرى فى غزة لإطلاق سراح المحتجزين

كشف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلى إسحاق هرتسوج قبل قليل، عن أن دولته مستعدة لهدنة إنسانية أخرى فى قطاع غزة من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.