شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بمجلس الأمن: قصف إسرائيل على غزة أودى بحياة الآلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب روسيا بمجلس الأمن إن قصف إسرائيل على غزة أودى بحياة الآلاف.

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن خلال جلسة اليوم بشأن التطورات فى غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في قطاع غزة مزري، مضيفا أن إسرائيل استهدفت موظفي الأمم المتحدة بغزة.

وتابع مندوب روسيا بمجلس الأمن أنه يجب وقف العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة.