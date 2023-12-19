شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المستندات المطلوبة لحصول أصحاب المحال على 4 خدمات من المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المراكز التكنولوجية المتكاملة، والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تقديم خدمات المحليات (ديوان/مدينة/حي) للمواطنين بشكل ميسر وسهل التعامل وسريع من خلال شباك واحد، وذلك في إطار حرص الدولة على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومميزة من مكان واحد.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على 4 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحلات.





1- طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-خريطة مساحية للمحل.

-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع.

-وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة – خطاب – إيصال....) وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص.





2- طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري-صورة بطاقة الرقم القومي.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.





3-طلب ترخيص بفتح محل عام-صورة بطاقة الرقم القومي.

-شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة).

-صورة عقد الإيجار أو الملكية.

-خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

-شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

-إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.





4-طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام في حالة التنازل-عقد تنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.

-عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقًا بالشهر العقاري.

-ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.

-أصل رخصة المحل.

في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:

1-بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.

2-صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.