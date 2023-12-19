شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف أسعار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء منتجات الخضراوات والفاكهة بفروع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، كما وفرت كميات كبيرة من البصل بالمنافذ البصل بسعر 20 جنيها اليوم، بجانب أيضا طرح منتجات الفاكهة بفروع الشركات التابعة للوزارة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية، كما نجحت الوزارة بتوفير منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%مقارنة بالأسواق الأخرى ، كما يتم حاليا صرف السكر الحر على بطاقات التموين بمعدل 2 كيلو لكل بطاقة تموين مقيد عليهها أربعة أفراد فأكثر وصرف كيلو سكر للبطاقة المقيد عليها 3 أفراد فأقل بسعر 27 جنيها للكيلو.



20جنيها سعر البصل والبطاطس فى المجمعات الاستهلاكية



20جنيها سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية



20جنيها سعر البصل



20جنيها سعر كيلو البصل اليوم



سعر البصل 20 جنيها



بيع البصل بـ 20 جنيها اليوم



اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية



اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (6)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (7)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (8)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (9)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (10)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (11)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (12)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (13)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (14)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (15)



البصل فى الجمعيات الاستهلاكية بــ20جنية



سعر البصل 20 جنية



سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية الكيلو 20 جنية



سعر كيلو البصل 20 جنية



سعر كيلو البطاطس 20 جنية و سعر كيلو البصل 20 جنية



سعر كيلو الخيار 16 جنية



سعر كيلو الطماطم 10 جنية



سعر كيلو الكوسة 16 جنية



سعر كيلو فلفل الالوان 25 جنية



طبق الفراولة 27جنية



كيلو البصل بــ20جنية



كيلو البطاطس بــ20جنية