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طرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف أسعار اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف أسعار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء منتجات الخضراوات والفاكهة بفروع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، كما وفرت كميات كبيرة من البصل بالمنافذ البصل بسعر 20 جنيها اليوم، بجانب أيضا طرح منتجات الفاكهة بفروع الشركات التابعة للوزارة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية، كما نجحت الوزارة بتوفير منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%مقارنة بالأسواق الأخرى ، كما يتم حاليا صرف السكر الحر على بطاقات التموين بمعدل 2 كيلو لكل بطاقة تموين مقيد عليهها أربعة أفراد فأكثر وصرف كيلو سكر للبطاقة المقيد عليها 3 أفراد فأقل بسعر 27 جنيها للكيلو.

 

20جنية اسعار البصل و البطاطس فة المجمعات الاستهلاكية
20جنيها سعر البصل والبطاطس فى المجمعات الاستهلاكية

 

20جنية سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية
20جنيها سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية

 

20جنية سعر البصل
20جنيها سعر البصل

 

20جنية سعر كيلو البصل
20جنيها سعر كيلو البصل اليوم

 

اسعار البصل 20 جنية
سعر البصل 20 جنيها

 

اسعار البصل 20جنية
بيع البصل بـ 20 جنيها اليوم 

 

اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية (2)
اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية

 

اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية
اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (1)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (2)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (3)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (4)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (5)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (6)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (6)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (7)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (7)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (8)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (8)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (9)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (9)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (10)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (10)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (11)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (11)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (12)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (12)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (13)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (13)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (14)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (14)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (15)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (15)

 

البصل فى الجمعيات الاستهلاكية بــ20جنية
البصل فى الجمعيات الاستهلاكية بــ20جنية

 

سعر البصل 20 جنية
سعر البصل 20 جنية

 

سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية الكيلو 20 جنية
سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية الكيلو 20 جنية

 

سعر كيلو البصل 20 جنية
سعر كيلو البصل 20 جنية

 

سعر كيلو البطاطس 20 جنية و سعر كيلو البصل 20 جنية
سعر كيلو البطاطس 20 جنية و سعر كيلو البصل 20 جنية

 

سعر كيلو الخيار 16 جنية
سعر كيلو الخيار 16 جنية

 

سعر كيلو الطماطم 10 جنية
سعر كيلو الطماطم 10 جنية

 

سعر كيلو الكوسة 16 جنية
سعر كيلو الكوسة 16 جنية

 

سعر كيلو فلفل الالوان 25 جنية
سعر كيلو فلفل الالوان 25 جنية

 

طبق الفراولة 27جنية
طبق الفراولة 27جنية

 

كيلو البصل بــ20جنية
كيلو البصل بــ20جنية

 

كيلو البطاطس بــ20جنية
كيلو البطاطس بــ20جنية

 

كيلو الكوسة 16جنية
كيلو الكوسة 16جنية

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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