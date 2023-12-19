شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بالسودان تحقق فى الانسحاب من مدينة مدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسودان عن قيامها بالتحقيق فى انسحاب الفرقة الأولى من مدينة مدنى عاصمة ولاية الجزيرة.



وقال مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم: "انسحبت يوم أمس الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني"، مضيفا: "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الإنتهاء منها لجهات الاختصاص ومن ثم إعلان الحقائق للرأي العام".