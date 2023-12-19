أستاذة مناعة تحذر: أطعمة "موجودة في كل منزل" تدمر الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

حذرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، من بعض الأطعمة التى يتناولها أغلب المواطنين، وتؤثر على الكبد وتدمر خلاياه.

وقالت الشريف: "ربنا نصحنا إننا نتناول الأطعمة الصحية فقط، فمعظم الأطعمة التي طعمها حلو، هي التي تدمر الكبد، ومنها المقليات واللحوم الحمراء، واللحوم الملبسة، والمخللات التي تحتوى على نسبة صوديم كبيرة".

وأوضحت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، خلال ببرنامج "البيت"، على قناة "الناس"، اليوم الثلاثاء، "أن السكريات أيضا تدمر الكبد، فالسكريات تقوم مع البنكرياس بضبط السكر في الدم، وبالتالى تتحول السكريات إلى دهون تخزن في الكبد وتسبب مرض الكبد الدهني".

وأكدت الشريف، أن العصائر المحفوظة بها نسبة فركتوز عالية مما تسبب الإصابة بأمراض الكبد، وأيضا الخضروات المرشوشة بالمبيدات، تتسبب أيضاً في تدمير خلايا الكبد، وإذا عانى أحد الأشخاص من أن جرحه لا يلتئم بسرعة فهذا مؤشر على وجود مشكلة كبيرة في الكبد".

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