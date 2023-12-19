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رئيس وزراء العراق يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، الذي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأكد "السوداني" حرص العراق على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة، لما فيه الخير للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.

وأعرب الرئيس السيسى عن شكره لأخيه رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً حرص مصر على التشاور المستمر مع العراق في كافة الموضوعات الثنائية والإقليمية، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وبما يحقق التنمية في البلدين ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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