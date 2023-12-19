نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًّا مع الصحافة الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمد معروف:

نظمت نقابة الصحفيين يومًا تضامنيا مع الصحافة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ليكون تحت مظلة "نجتمع معًا لنقول أوقفوا الحرب، انقلوا الحقيقة، شاركوا أهل غزة في رفض صفقات التهجير، وإعادة التوطين".

وذكرت نقابة الصحفيين أنه بعد استشهاد سامر أبو دقة، في جريمة حرب متكاملة الأركان، وانضمامه إلى 90 صحفيًّا وعاملًا بالإعلام في قائمة الشهداء، وبعد أكثر من 70 يومًا على طوفان الأقصى، لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة يقف بصمود أمام حرب الإبادة، التي يشنها الكيان الصهيوني، تحت أنظار العالم، ويواجه الإعلام الغربي المنحاز للدعاية الصهيونية، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير.

وأضافت أنه بينما تتصدى الصحافة الفلسطينية لمعركة الحقيقة، والانتصار للعدالة؛ فإنها تواجه استهداف أفرادها وعائلاتهم.

ونظمت مؤتمرا صحفيا بعنوان الصحافة الفلسطينية في مواجهة الإبادة، حيث تحدث خلاله: خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وناصر أبو بكر، نقيب صحفيي فلسطين، ومنير زعرور، مدير البرامج والسياسات في الشرق الأوسط للاتحاد الدولي للصحفيين.