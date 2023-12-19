"الوفديون سبب الهزيمة".. يمامة يكشف كواليس لقائه مع الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

كشف الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوفد، عن كواليس لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية.

وقال "يمامة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، الثلاثاء: "كانت هناك دعوة وحسن استقبال من الرئيس السيسي"، موجها الشكر للرئيس السيسي على هذه الدعوة الكريمة.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية لم تكن بين أشخاص، وإنما بين 3 أحزاب.

وأضاف يمامة: "قلت للرئيس ترتيبي في نتائج انتخابات الرئاسة كان الأخير، بسبب أن الوفديين المنتمين لحزب الوفد لهم رؤية سياسية في هذه المرحلة تتمثل في ضرورة استمرار الرئيس السيسي"، مؤكدًا أن ملايين الوفديين انتخبوا الرئيس السيسي، ورغم إعلانهم لذلك لم يعتب عليهم، ولولا وجود السيسي لكان هناك ترتيب آخر.

وتابع: "قلت للرئيس السيسي، أنه بعد ثورة ٣٠ يونيو وموقفه من الإرهاب واستقرار الدولة وانحيازه للشعب حجز مقعده في التاريخ".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استمع لبرنامجه إجمالا ووجهات النظر المختلفة وكان بشوشًا في حديثه مع المرشحين السابقين، لافتًا إلى أن السيسي استمع لوجهات النظر المختلفة وكنا متفقين على أن هدفنا هو مصر واستقرار الدولة والتنمية.

وتابع يمامة: حزب الوفد سيبحث عن كوادر مميزة، وأسماء قادرة على التواجد في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تحدث معه عن ضرورة أن يكون لهم دور في المشاركة في الحياة السياسية من أجل مصر خلال الفترة المقبلة.

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