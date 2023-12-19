"بيخبوه تحت القش".. الزراعة: سنضرب بيد من حديد ضد محتكري البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية للبساتين بوزارة الزراعة، إن مساحة البصل المنزرعة في مصر تقترب من 250 ألف فدان، لإنتاج ما بين 3.4 مليون و3.6 مليون طن سنويا، حيث يذهب جزء كبير من المحصول للاستهلاك المحلي والجزء الآخر يتم تصديره.

وأضاف عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، الثلاثاء: أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة بالنزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية، مبينا أن المفاجأة كانت في ضبط كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان تم إخفاؤها تحت القش، وعلى سبيل المثال كان في الجيزة 135 ألف طن من البصل "تحت القش".

وشدد على أن الوزارة تواجه محتكري البصل بإجراءات صارمة ومشددة وسيتم الضرب من حديد ضد هؤلاء، مبينا أن هناك فائضا من البصل لكن مع جشع التجار والعمل على إخفاء البصل أدى إلى افتعال هذه الأزمة.

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