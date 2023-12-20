شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الهجمات على السفن فى البحر الأحمر يجب أن تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية إن البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة وحلفائها سيفعلون ما يتعين عليهم فعله لحماية السفن فى البحر الأحمر. أعلن البيت الأبيض وجود 8 أمريكيين محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ونعمل على إطلاق سراحهم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". كما أفاتد القناة أن البيت الأبيض أكد الهجمات على السفن فى البحر الأحمر يجب أن تتوقف.

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