غلق محور عمرو بن العاص لمدة 5 ساعات غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قررت الادارة العامة للمرور بالجيزة، غلق كلي لمحور عمرو بن العاص غداً الأربعاء لمدة ٥ ساعات بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" اتجاه شارع الأهرام لتنفيذ عملية اختبار الأحمال

وقال مصدر أمنى، بانه تنفيذ أعمال اختبار احمال محور عمرو بن العاص بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" اتجاه شارع الأهرام تحديداً أعلى شارع المحولات في المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وشارع ترسا وذلك لتحقيق أعلي معايير السلامة.

وأضاف المصدر سيستلزم إجراء غلق كلي لمحور عمرو بن العاص فى الإتجاه والمنطقة المشار اليهما وذلك لمدة (5) ساعات غداً الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ ابتداء من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٢ عصراً .

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .