رئيس الموازنة بالنواب: فنادق مصر لا تتحمل 10 مليون سائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن برنامج الطروحات الحكومية ليس جديدا، وموجود منذ فترة طويلة في خطة الحكومة، ويشمل البرنامج ما يقرب من 50 شركة وأصل من الأصول المطروحة للبيع للقطاع الخاص سواء بشكل جزئي أو كلي.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: سيوقع رئيس الوزراء غدا طرحا مهماً، يتضمن طرح 7 فنادق مملوكة للدولة، وتحالف طلعت مصطفى لن يدخل في هذه الحالة للحصول على شريحة من أسهم هذه الفنادق للشركة التي تملكها ولكن سيضيف على زيادة رأس المال بنسبة 37%.

وأشار إلى أن رأس المال الذي سيضخه تحالف طلعت مصطفى في هذه الحالة سيكون استثمارات في هذه الفنادق، بحيث خلال 3 سنوات تكون استثمارات التحالف تتزايد مقابل استثمارات الشركة الحكومية في هذه الفنادق، وبالتالي هذه شراكة مهمة للغاية.

وأوضح أن إجمالي الغرف الفندقية والطاقة الفندقية في مصر تصل 250 ألف غرفة، ومع افتتاح العديد من المشروعات السياحية في مصر ومنها المتحف المصري الكبير، فإننا سنحتاج إلى زيادة طاقة الغرف الفندقية لأنها لا تتحمل من 10 إلى 12 مليون سائح.

وتابع: زيادة الطاقة الفندقية مهمة للغاية خلال الـ 5 سنوات المقبلة، بحيث يتم زيادة الغرف الفندقية من ربع مليون غرفة فندقية إلى نصف مليون غرفة فندقية بواقع 50 ألف غرفة فندقية سنويا.

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