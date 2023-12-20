شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 20/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 40: 2 م
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 2:42 م
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
وقت صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:53 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 44: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م
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