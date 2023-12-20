شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التطبيقيين: نصرف معاشا 375 جنيها كل 3 أشهر.. ولابد من تعديل القانون والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف هلال لـ"الخليج 365"، أن تعظيم إيرادات النقابة ضمن أولويات عمله بالنقابة، من خلال الاستفادة وتحسين أساليب استثمار الأصول الثابتة الخاصة بالنقابة، مشيرا إلى أنه لزيادة معاشات الأعضاء لابد من زيادة الموارد، لافتا إلى أن الاشتراكات السنوية للأعضاء بالنقابة، والتي تمثل أحد مصادر التمويل متدنية بشكل كبير، وتم رفع قيمتها خلال الجمعية العمومية الأخيرة لتصبح بقيمة 15 جنيها فقط.
وتابع نقيب التجاريين، أن القيمة الإجمالية فقط من المعاشات 27 مليون جنيه، وأصبحت النقابة بعدما كانت تصرف 250 مليون جنيه معاشات سنويا، ارتفعت لتصبح سنويا حوالى 275 مليون جنيه، ولزيادتها لابد من زيادة الاشتراكات والموارد، وبالتالى من الصعب تنفيذها حاليا لعدم أحقية النقابة فى فرض رسوم جديدة دون قانون، موضحا أن قيمة المعاش الحالى 375 جنيها تصرف كل 3 أشهر بواقع 125 جنيها شهريا.
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