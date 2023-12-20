شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات فنية يجب على مزارعى العنب مراعاتها خلال شهر ديسمبر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين في الآتي:

1- البدء في عملية التقليم بعد التأكد من دخول الأشجار في طور السكون الشتوي

أ- ترك من (60 – 80) عين/كرمة في المتوسط موزعة على القصبات للأشجار البالغة حسب قوة وضعف الشجرة فتقل العيون على الشجرة والتي سبق وأن حملت أكثر في العام الماضي، وتزيد على الأشجار التي حملت أقل محصول، الأشجار التي حملت أكثر من طاقتها يظهر عليها انخفاض معدل النمو للأفرع من حيث السمك والطول وجفاف بعضها وعدم نضج الآخر، والتي حملت أقل من طاقتها يظهر عليها قوة نمو الأفرع في السمك والطول وكثرة خروج البراعم الثانوية الموجودة في إبط الأوراق وزيادة في البراعم التي ينمو منها أفرع على الخشب القديم.

ب- اختيار الأفرع عمر سنة الناضجة التى تتميز بــ (صغر حجم النخاع بالنسبة للأنسجة المحيطة) وتلونها باللون البني وتكون أكثر نضجا كلما تمزقت أنسجة القشرة الخارجية.

ج- استبعاد القصبات التي عليها لون بني مبعثر غير منتظم الشكل لإصابتها بالبياض الدقيقى.

د- يمكن اختيار الأفرع الناضجة (عمر سنة) النامية من براعم خشب قديم كطراحات أسوة بالأفرع التي تنمو على دوابر أو خشب عمر سنتين، وفي حالة قلت عدد الطراحات من الأفضل استخدامها كدوابر تجديدية.

هـ - تجنب استخدام الأفرع الضعيفة عمر سنه كدوابر تجديدية لأنه يؤدي إلي إنتاج نموات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في موسم التقليم الشتوى التالى.

2- التخلص من نبات المثتان

3- فى حالة استمرار الأوراق خلال شهر ديسمبر يجب إسقاطها باستخدام محلول اليوريا 10%.

4- من نصف الشهر يمكن الرش بأحد المركبات الكاسرة لطور السكون وذلك لزيادة نسبه تفتح البراعم وذلك حسب مناطق الزراعة المختلفة.