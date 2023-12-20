شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتقديم طلب للمركز التكنولوجى للحصول على معاينة منشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المركز التكنولوجى فى إطار منظومة الشباك الواحد خدماته للمواطنين فى كافة المجالات الخدمية والإدارية، عملًا على تخفيف العبء عنهم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظات.

تهدف المراكز التكنولوجية إلى فصل طالب الخدمة عن مؤديها، وتطوير مستوى الأداء والخدمة داخل الوحدات المحلية، وتقليل الوقت اللازم لتقديم الخدمات للجماهير، وتعامل المواطنين بنظام الشباك الواحد، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الحصول على معاينة منشأة، مشترطًا تقديم الطلب من قبل مالك المحل أو مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة وإجراءات التقدم بطلب الحصول على معاينة منشأة ما يلي:

1-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة، وتشمل:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب.

-المستند الدال على ملكية العقار.

2-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3-استلام الخدمة.

جديرٌ بالذكر أن المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تتيح العديد من الخدمات منها، (استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية، استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية، طلب معاينة عقار آيل للسقوط، استخراج أو تجديد رخصة تشغيل محل، الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بإشغال الطريق العام (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، نقل رخصة إشغال الطريق (فى حالة التنازل)).