شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل 22 ديسمبر 2023 كما يلى:
الأربعاء 20 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 14.
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13.
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 17.
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09.
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 13.
الخميس 21 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 14.
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13.
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17.
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09.
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14.
الجمعة 22 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13.
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12.
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16.
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08.
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 13.
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