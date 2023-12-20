شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ دير العذراء مريم السريان فى وادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير العذراء مريم السريان أحد أبرز الأديرة الأثرية فى تاريخ الكنيسة، حيث يرجع إنشاؤه إلى القرن الخامس الميلادى تقريبًا كما تشير المصادر المختلفة إلى ذلك، حيث يقع الحصن القديم على يمين مدخل الدير، وإن كان قد تم ترميمه، لكن من المعروف أن الذى بنى هذه الحصون بالأديرة هو الملك زينون (474 م. - 491 م.) تكريمًا لابنته الراهبة إيلارية التى ترهبنت فى برية شيهيت وذاع صيتها فى العالم كله وهناك مخطوط بمكتبة لندن لمايمر مار يعقوب السروجى يرجع تاريخ نساخته إلى عام 603 م فى الدير.

ويذكر المؤرخ الشهير "بتلر"، أن حواجز كنيسة العذراء السريان يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 700 م، وتشبه فى ذلك كنيسة الأنبا بيشوى وكنيسة العذراء البراموس وهذه الكنائس أقدم آثار البرية إلى وقتنا الحالى.

ويذكر إيفيلين هوايت أن دير السريان أصبح مستقلًا فى إدارته منذ القرن الثامن الميلادى.

ويلقب بالسريان منذ القرن الرابع ببرية شيهيت ذات الشهرة الواسعة فى العالم أجمع حتى أنه كان يأتى إليها الناس من مختلف بلاد العالم لزيارتها والتبرك من النساك الذين بلغوا درجات روحية عالية أو للتعبد، مثلما أتى القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك والقديسان مكسيموس ودوماديوس أولاد ملك الروم وعاشوا بالبرية.

وما زالت آثار الأديرة القديمة على بعد 3 كيلو متر تقريبًا جنوب شرقى الدير، والتى منها دير الأنبا يحنس كاما، ودير ابانوب، ودير الأحباش، ودير الأرمن، وديرالأنبا يحنس القصير.