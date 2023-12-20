شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تحذر من 10 حالات يمنع فيها التخطى أثناء القيادة لتفادى الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الإدارة العامة للمرور من عادات خاطئة يقوم بها سائقو السيارات أثناء القيادة، بسبب التخطى الخاطئ على الطرق، ولكى يتم الوقاية من الحوادث توجد حالات لا يجوز فيها التخطى ومنها :

1- إذا كان مدى الرؤية غير كافٍ يمنع التخطى.

2- إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى.

3- إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق.

4- فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق يمنع التخطى.

5- فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة أو بسبب عرقلة المرور.

6- يمنع التخطى فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة.

7- لا يجوز أن تتخطى السيارات بعضها بعضا خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق

8- فى الأماكن المحظور فيها التخطى مع وجود علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور.

9- لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن لمنع الحوادث.

10- يمنع التخطى فى حالة وجود مسارات محددة بخطوط طولية على الطريق.