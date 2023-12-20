شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف فى الجيزة.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع صفوف النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.





أولًا: جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

ثالثًا: جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

رابعًا: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

- يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

خامسًا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.





سادسًا: جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي

- يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

- يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

سابعًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

- يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ، والأحياء.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

ثامنًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد 14 يناير 2024

امتحان مادة اللغة العربية – الشعبة عام.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية – الشعبة عام.

امتحان مادة التاريخ – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الفيزياء – شعبة العلمي.

- يوم الخميس 18 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات – الشعبة عام.

- يوم الإثنين 22 يناير 2024

امتحان مادة الأحياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة الفلسفة والمنطق – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الكيمياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة علم النفس والاجتماع – شعبة الأدبي.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة تطبيقات الرياضيات – شعبة العلمي.

امتحان مادة الجغرافيا – شعبة الأدبي.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى – الشعبة عام.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالي:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي.