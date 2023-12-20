حدث ليلاً| بيان عاجل بشأن سد النهضة وتفاصيل لائحة قانون التصالح الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

سياسيون يكشفون تفاصيل المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

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أ ف ب: وفد من حماس يزور مصر الأربعاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد مرافق له، يزور مصر غدا الأربعاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

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"الوفديون سبب الهزيمة".. يمامة يكشف كواليس لقائه مع الرئيس السيسي

كشف الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوفد، عن كواليس لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية.

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المتر بـ 50 جنيهًا وبالتقسيط.. "محلية النواب" تكشف لائحة قانون التصالح الجديد

قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، كان هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري لإنهاء حالة الاحتقان لـ 3 ملايين أسرة، تعيش على أرض مصر.

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هآرتس: 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن 500 جندي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب الجارية.

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الحوثيون: التحالف الأمريكي يسعى إلى عسكرة البحر الأحمر لصالح الاحتلال الإسرائيلي

قال المكتب السياسي لحركة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، إن التحالف البحري الذي أعلنته أمريكا جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني وغزة وعلى الأمة العربية والإسلامية.

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رئيس وزراء العراق يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، الذي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

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متحدث الري: إثيوبيا تراوغ للهروب من التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر سعت إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، حيث قدمت مقترحات فنية كثيرة تراعي المتطلبات الإثيوبية.

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