شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الرى: اجتماع سد النهضة فى إثيوبيا لم يسفر عن أى نتيجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سد النهضة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدىالأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:00 ص
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
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