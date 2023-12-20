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كبسولة × القانون.. إزاى تصحح خطأ فى الاسم بشهادة الميلاد

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القاهرة - سامية سيد - أثناء استخراج شهادة مميكنة للطفل نكتشف في بعض الأحيان أنه يوجد حرف زائد أو ناقص فى الاسم، وتصحيح الأخطاء يحتاج لبعض الأوراق منها:


الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم في شهادة الميلاد:

ـ استخراج شهادات ميلاد للإخوة والأخوات "أشقائك أنت وليس ابنك".

 

- استخراج قيد عائلي لك.

 

- من الممكن أن تذهب بنفسك لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب.

 

ـ ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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