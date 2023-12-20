شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة × القانون.. إزاى تصحح خطأ فى الاسم بشهادة الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء استخراج شهادة مميكنة للطفل نكتشف في بعض الأحيان أنه يوجد حرف زائد أو ناقص فى الاسم، وتصحيح الأخطاء يحتاج لبعض الأوراق منها:





الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم في شهادة الميلاد:

ـ استخراج شهادات ميلاد للإخوة والأخوات "أشقائك أنت وليس ابنك".

- استخراج قيد عائلي لك.

- من الممكن أن تذهب بنفسك لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب.

ـ ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.