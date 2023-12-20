شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة × القانون.. إزاى تصحح خطأ فى الاسم بشهادة الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أثناء استخراج شهادة مميكنة للطفل نكتشف في بعض الأحيان أنه يوجد حرف زائد أو ناقص فى الاسم، وتصحيح الأخطاء يحتاج لبعض الأوراق منها:
الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم في شهادة الميلاد:
ـ استخراج شهادات ميلاد للإخوة والأخوات "أشقائك أنت وليس ابنك".
- استخراج قيد عائلي لك.
- من الممكن أن تذهب بنفسك لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب.
ـ ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.
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