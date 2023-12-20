شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الرقابة على مخازن الأدوية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مخازن الأدوية غير المرخصة، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مخازن الأدوية غير المرخصة.

وايد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مخازن الأدوية غير المرخصة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مخازن الأدوية غير المرخصة.