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جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة قنا الثلاثاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة عين شمس، قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا  بقرية المفرجية - مركز قوص " برعاية اللواء  أشرف غريب الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى الفترة من 26 الى 28 من ديسمبر الجارى .

 

يات ذلك فى اطار حرص إدارة جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعى ، حيث تقام القافلة بتنسيق الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف اللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

ويشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض ، وتتضمن عيادات القافلة تخصصات" الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال و عظام و جلدية و قلب و مخ و أعصاب و الرمد و الصدر و أمراض نساء" إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان .

 

كما تشمل فاعليات القافلة عدد من حملات توعية و اختبارات للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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