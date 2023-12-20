شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة قنا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة عين شمس، قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا بقرية المفرجية - مركز قوص " برعاية اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى الفترة من 26 الى 28 من ديسمبر الجارى .

يات ذلك فى اطار حرص إدارة جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعى ، حيث تقام القافلة بتنسيق الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف اللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ويشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض ، وتتضمن عيادات القافلة تخصصات" الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال و عظام و جلدية و قلب و مخ و أعصاب و الرمد و الصدر و أمراض نساء" إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان .

كما تشمل فاعليات القافلة عدد من حملات توعية و اختبارات للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة.