شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية، أميرا للبلاد.

وتنص المادة 60 من دستور الكويت على أن (يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

وكان قد وجه الشيخ مشعل الأحمد الشكر لقادة وزعماء العالم المعزين في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.