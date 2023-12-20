شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت الجديد: تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا.. وسنحارب الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، مؤكدا على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور.

أضاف أمير الكويت خلال جلسة أداء اليمين الدستورية أمام "مجلس الأمة" البرلمان، تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، متعهدا بمحاربة كافة أشكال الفساد، مضيفا: " أعاهد الله والشعب أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه".

تابع: " المساءلة مهمة في إطار القانون بشأن أي إهمال لمصالح الشعب، ونحن مع الجميع أوفياء للوطن والمواطنين".