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حماس تعلن وصول إسماعيل هنية للقاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين

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إسماعيل هنية القاهرة - سامية سيد - إسماعيل هنية

كتب أحمد جمعة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:11 ص

أكدت حركة حماس الفلسطينية الأربعاء، وصول إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

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