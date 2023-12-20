وزارة الأوقاف: افتتاح مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية يناير المقبل

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف "مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية" يناير المقبل 2024 م وسيضم المركز نخبة من الباحثين والأئمة المتميزين بوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كأعضاء أساسيين متفرغين ونخبة من أساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة ومن المعنيين بالشأن الدينى للاستعانة بخبراتهم البحثية والفكرية والثقافية من مختلف التخصصات التى لا غنى عنها فى دراسة وتناول القضايا الدينية، ولا سيما أن وزارة الأوقاف لها باع كبير فى مجال البحث الدينى أثمر خلال عام 2023 وحده أكثر من 60 إصدارا عربيا ومترجما.

وكانت قد أعلنت وزارة الاوقاف عن فتح باب التقدم لمسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين لجميع خطباء المكافأة المعتمدين على غير بند التحسين.

فعلى الراغبين فى التقدم للمسابقة ملء النموذج المرفق فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخه:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2v20dmLJsh7yd-D9jQJmfZKAm4q2Ur1owAkH8qNh0Mu3aQ/viewform?usp=sf_link

من ناحية اخرى وفى إطار دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وفى ضوء نشاطها الدعوى والعلمى والتثقيفى، تقام يوم الاثنين القادم الموافق: 25/ 12/ 2023م بعد صلاة العشاء (66) ندوة علمية ضمن برنامج "أئمة الحديث الدعوي" تحت عنوان: "الأمام الترمذى (رحمه الله).. نشأته وحياته وجهوده العلمية".