الصحة توجه بضرورة الحث على الولادة الطبيعية وتجنب استخدام المضادات الحيوية

القاهرة - سامية سيد - ترأست وزارة الصحة والسكان، الاجتماع الـ14 لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بصفته رئيس المجلس، وذلك لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملى الهيئة، ومناقشة الجوانب المالية، وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أنه تم التوجية لمجلس إدارة الهيئة بوضع خطة بحثية موحدة فى كل التخصصات المختلفة بالهيئة بما يتماشى مع توجه الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية وفى إطار رؤية مصر 2030، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة استشارية تضم فى عضويتها الخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات لدراسة احتياجات المنظومة الصحية فى الفترة القادمة بما يتماشى مع رؤى واحتياجات الدولة، مشددا على ضرورة التركيز على إعلاء قيمة البحث العلمى التطبيقى وتسخيره لخدمة المواطن.

وقال "عبدالغفار" أن الوزارة أكد على أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية هى الذراع التدريبية والبحثية التطبيقية لوزارة الصحة والسكان، موجها مجلس إدارة الهيئة بتبنى خطط بحثية تطبيقية من التخصصات المختلفة والتى من شأنها أن تحدث تغييرا على أرض الواقع خاصة وأن العاملين فى وزارة الصحة والسكان يمتلكون من الخبرات التطبيقية فى المجالات المختلفة ما يجعلهم أكثر قدرة على إعداد أبحاث تطبيقية دقيقة متسقة مع ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه تم التوجية لمجلس إدارة الهيئة بضرورة تبنى أبحاث تطبيقية عن الملفات التى تعمل عليها الوزارة مثل تشجيع الولادة الطبيعية والحد من الولادة القيصرية، والحد من استخدام المضادات الحيوية، وكذلك التوعية باتباع نظم صحية تتيح تغذية سليمة.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بسرعة استجابة الوزارة لكافة احتياجات ومتطلبات الهيئة بما يخدم المريض المصرى وحصوله على خدمة طبية ذات جودة عالية.

جدير بالذكر أن المجلس وافق على اعتماد ترقيات وانتدابات بعض الاستشاريين والأطباء العاملين بالهيئة، وذلك وفقًا لاستيفاء شروط الترقية والانتداب المقررة قانونًا، كما وجهت الوزارة مجلس إدارة الهيئة باستبيان موقف الأطباء من العاملين بالهيئة لمراجعة استنفاذ عدد السنوات الممنوحة لكل طبيب للحصول على درجة الدكتوراه من عدمه وفقا للقانون واللوائح.

حضر الاجتماع الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وعددا من مديرى المعاهد والمستشفيات التعليمية من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد عزالدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة مستشفيات كليوباترا.