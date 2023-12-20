شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التجارة تنظم ندوة حول التدريب المنتهى بالتوظيف لطلابها والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الندوة، قدم الدكتور هشام فاروق، عرض متكامل عن مبادرة رواد مصر الرقمية وهى مجانية بالكامل) لمدة 6 أشهر، وأشار إلى أن كليات التجارة مخصص لها 17 برنامج من بين 67 برنامج فى وزارة الاتصالات، لافتًا أن الوزارة تعتبر كليات التجارة من الكليات التى لها وزن كبير من ضمن 4 مجالات رئيسة للتدريب.
وأوضح مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجى والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، استعداد وزارة الاتصالات لتوفير فرص توظيف لخريجى المبادرة، كما وعد بتوفير 8000 منحة بالمجان لجامعة القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للهيئة المعاونة فى كلية التجارة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز