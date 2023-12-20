شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وقوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته الرعوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها بالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية خلال اللقاء على أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية على جميع المستويات، كما أنها تمثل صمام أمان المنطقة.

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية الشيخ نهيان بن مبارك آل النهيان على نجاح فعاليات مؤتمر المناخ Cop 28، كما أشاد "زكي" بالتأثير العالمي لوثيقه الأخوة الإنسانية، مضيفًا: "حققت الإمارات تميزًا عالميًّا في تعزيز العيش المشترك، وأصبحت وطنًا للتسامح والأخوة الإنسانية بين الشعوب والأديان المتنوعة".

ومن جانبه رحب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالدكتور القس أندريه زكي معبرًا عن تقديره للزيارة وعلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والشراكة والتعاون المستمر في بناء أسس العيش المشترك في المنطقة، قائلًا: "إن مصر في القلب دائمًا ولا ننسى أصالة ودور المصريين أبدًا، وعلاقتنا مع المستشفى الأمريكي الإنجيلي بالعين علاقة تاريخية".

وشارك الدكتور القس أندريه زكي في حفل تنصيب القس إميل أنور راعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية بدبي، وخلال كلمته هنأ شعب الكنيسة متمنيًا لراعي الكنيسة مرحلة جديدة من الخدمة والعطاء، كما شارك في الجولة الرعوية الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس إميل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بدبي، والقس منسى ناجي، سكرتير مجلس إدارة المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رأفت لوقا، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم، والقس بطرس فاضل، راعي الكنيسة الإنجيلية بأبوظبى، والقس يوسف فرج الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعين، وعدد من قيادات الكنائس الإنجيلية العربية والغربية بدولة الإمارات.