شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية عن رويترز: محادثات مكثفة بشأن هدنة ثانية محتملة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القاهرة الإخبارية، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء، بإجراء محادثات مكثفة تجري بشأن هدنة ثانية محتملة في غزة.

وقال مصدر مطلع، إن إسرائيل تصر على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكثر ضعفا في قائمة من سيتم إطلاق سراحهم.

وذكرت أن ممثلون يبحثون من هم المحتجزون والأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم فى أى اتفاق حول.