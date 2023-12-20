أخبار مصر

القاهرة الإخبارية عن رويترز: محادثات مكثفة بشأن هدنة ثانية محتملة فى غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية عن رويترز: محادثات مكثفة بشأن هدنة ثانية محتملة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القاهرة الإخبارية، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء، بإجراء محادثات مكثفة تجري بشأن هدنة ثانية محتملة في غزة.

وقال مصدر مطلع، إن إسرائيل تصر على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكثر ضعفا في قائمة من سيتم إطلاق سراحهم.

وذكرت أن ممثلون يبحثون من هم المحتجزون والأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم فى أى اتفاق حول.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements