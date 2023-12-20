شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن وصول التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الثانوية وصول أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، موضحة أنه سيتم اتخاذ إجراءات تسليم الطلاب الجهاز اللوحى مباشرة، فيما وجهت المدارس الطلاب بسداد قيمة تأمين جهاز التابلت بدفع 105 جنيهات د، استعدادا لاستلام الجهاز اللوحى بعد وصوله إلى مخازن الإدارات التعليمية والمديريات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استلام أجهزة التابلت بمخازن مديرية التربية والتعليم وتسليمه فى ذات الوقت للإدارت التعليمية وسرعة توزيعه على الطلاب، موضحة أن المديرية تسلمت ما يقرب من 74000 تابلت يتم تسليمها للطلاب استناداً للإجراءات المتبعة، مشيرة إلى أن إدارة التطوير التكنولوجي تقوم بأكتفت التابلت قبل تسليمه إلى الطلاب وذلك تيسيراً عليهم ، ليتم التعامل مع التابلت فور استلامه.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية مشددا على هناك محتوى رقمى كبير يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.