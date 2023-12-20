شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات وينتهى الخريف.. الجمعة المقبل 22 ديسمبر بداية فصل الشتاء رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات معدودة باتت تفصلنا عن بداية فصل الشتاء رسميًا، حيث يحدث الإنقلاب الشتوى بعد غد الجمعة 22 ديسمبر، حيث يميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدى عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وفى يوم 22 من شهر ديسمبر "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى (25) درجة جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فى ما عدا مدار الجدى، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى، أى أنه خلال الانقلاب الشتوى (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع فى نصف الكرة الشمالى معاكسا لما هو عليه فى نصف الكرة الجنوبى، ويمكن إجمال ذلك فى الجدول التالي:

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة خلال العام الميلادى 2024، حيث يبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و17 ساعة.

أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و15 ساعة، على أن يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة، وفصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة.