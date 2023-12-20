شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى جزر القمر: فوز الرئيس السيسى يجسد وفاء الشعب المصرى لقيادته الحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة من الشيخ أبو بكر سيّد عبد الله جمل الليل مفتي جمهورية القمر المتحدة هنأ فيها بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة، مؤكدًا أن ذلك يجسد وفاء الشعب المصري لقيادته السياسية الحكيمة، متمنيًا للرئيس كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء لجمهورية مصر العربية.

وأشاد مفتي جزر القمر بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين، مؤكدًا تطلعه الدائم وحرصه الشديد على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

سائلًا المولى تعالى أن يديم على الرئيس عبد الفتاح السيسي موفور الصحة والعافية، والتوفيق لقيادة الشعب المصري الشقيق لتحقيق كافة تطلعاته نحو المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار.