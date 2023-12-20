شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل الخدمات المقدمة من مكاتب الصحة للمواطنين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الخدمات المقدمة بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان بأن إدارة الأمراض المعدية تقوم بتسجيل حالات الميلاد والوفاة، كل مكتب حسب دائرة الاختصاص الخاصة به طبقا لقرار إنشاء مكتب الصحة بالمحافظة.

وتقوم مكاتب الصحة بعملها طبقا للقانون 143 لسنة 1994م الخاص بالأحوال المدنية واللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك قانون الطفل 12 لسنة 1996م واللائحة التنفيذية للقانون.

يقوم بالعمل في مكتب الصحة طبيب مفتش صحة، كاتب، فني إحصاء وتسجيل طبى، ويقوم باستلام الأوراق الثبوتية حسب كل حالة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل حالة الميلاد:

٢ صورة ضوئية من بطاقة الأب والأم-

٢ صورة ضوئية من قسيمة الزواج.

- خطاب الطبيب أو الجهة المولدة.

ويتم تسجيل الطفل واستخراج شهادة الميلاد الخاصة به.

الأشخاص الذين يقبل منهم بلاغ الميلاد طبقا للقانون وهم: (الأب، العم، العمة، الجد أو الجدة للأب، الأم فقط «وفى حالة الأم يتم أخذ إقرار عليها)، العمدة أو الشيخ، مأمور القسم أو مصلحة السجون في حالة قيد الحرية.

وفي حالة بلاغ الوفاة إما عن طريق بلاغ الشخص نفسه، كون المتوفى قد توفي في البيت، أو خطاب من المستشفى أو الجهة الطبية التي تمت فيها حالة الوفاة، طبقا للنموذج المعد من الوزارة لهذا الخصوص.. ويقوم الشخص بالتوجه إلى مكتب الصحة الواقع بدائرة حدوث حالة الوفاة، ويقوم بتقديم الأوراق الثبوتية للمتوفى وهي:

- 2 صورة بطاقة المتوفى.

- ‏2 صورة بطاقة المبلغ عن حالة الوفاة.

أما في حالة حدوث الوفاة بشبهة جنائية أو نتيجة حادث، يتم قبول البلاغ برفقة قرار النيابة العامة بالدفن ويقيد في خانة قرارات النيابة.

المدة الزمنية لقبول بلاغ الميلاد هو 14 يوما من تاريخ الميلاد، 48 ساعة في حالة الوفاة، 24 ساعة في حالة الوفاة بشبهة جنائية.

يتم بعد ذلك استخراج شهادة الوفاة بعد مناظرة الحالة بمعرفة مفتش الصحة، أو التأكد من حدوث الوفاة بموجب قرار النيابة العامة أو المستشفى.

يتم قيد حالة الميلاد أو الوفاة بمحل الواقعة.. أو بمعنى آخر لا يجوز تسجيل حالات الميلاد أو الوفاة بغير مكان اختصاصها، ويتم الارتباط بمكان حدوث الواقعة.

من مهام مكاتب الصحة: 4 أنواع من تصاريح الدفن:

- تصريح دفن متوفى.

- ‏تصريح دفن أعضاء.

- ‏تصريح دفن طفل متوفى.

- ‏تصريح نقل رفات.

‏وفى حالة تصريح نقل الرفات يطبق القانون 5 لسنة 1966م الخاص بالجبانات واللائحة التنفيذية له «مشترك ذلك مع إدارة صحة البيئة ومكاتب الصحة».

تقوم مكاتب الصحة بتطبيق المادة الرابعة من قانون 143 لسنة 1994م، واللائحة التنفيذية له بالاشتراك ضمن اللجنة المشكلة في الأحوال المدنية من كل من:

- رئيس الأحوال المدنية.

- مديرية الصحة المفوض بذلك رئيس النيابة.

ويتم اعتماد حالات ساقط القيد بعد تطبيق القانون 143 لسنة 1994م، وبعد ذلك يتم استخراج شهادة الميلاد أو الوفاة، إذا كان أقل من عام يكون استخراج شهادة الميلاد أو الوفاة من مكتب الصحة، أما في حالة أكثر من عام فيتم استخراج شهادة الميلاد أو الوفاة من الأحوال المدنية مباشرة.